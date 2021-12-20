У Львові озброєний чоловік увірвався в будівлю міськради
Озброєний чоловік у Львові з невідомих причин увірвався до міської ради. Бешкетника затримали правоохоронці, повідомляє УНІАН.
Інцидент стався сьогодні, 20 грудня. У Львівській міській раді спрацював сигнал"Тривога". На місце інциденту відразу виїхали правоохоронці.
По приїзду поліцейські виявили чоловіка, який у приміщенні міськради розмахував предметом, схожим на пістолет. Бешкетника одразу ж затримали.
"Під час огляду у молодої людини було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну", - йдеться в повідомленні.
Затриманим виявився місцевий житель 1995 року народження