Лобода передала подарунки в Київську дитячу лікарню Охматдит

Українська співачка Світлана Лобода передала подарунки дітям до київського "Охматдиту". Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, надає медичну допомогу дітям від 0 до 18 років, повідомляє Обозреватель.

Співачка ощасливила діток у свято Дня святого Миколая. Про це вона розповіла у своєму відеозверненні.