Лобода передала подарунки в Київську дитячу лікарню Охматдит
Українська співачка Світлана Лобода передала подарунки дітям до київського "Охматдиту". Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, надає медичну допомогу дітям від 0 до 18 років, повідомляє Обозреватель.
Співачка ощасливила діток у свято Дня святого Миколая. Про це вона розповіла у своєму відеозверненні.
"Цього прекрасного сонячного дня в день св. Миколая я передаю подарунки приголомшливим дітям київської лікарні "Охматдит". Я хочу побажати вам бути щасливими, хочу побажати вам вірити в мрію, щоб у вас все було чудово і ви завжди знали, що якщо в себе вірити завжди все виходить і так і буде. Я з вами, моє кохання завжди з вами, ваша Лобода", - зазначила артистка у відео.