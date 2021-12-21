Доля довгобудів: чого очікувати інвесторам

В Україні проведуть інвентаризацію "довгобудів". Уряд затвердив Порядок формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію, пише Ріана Абдулаєва, РБК-Україна.

Про це йдеться у дописі народного депутата, заступниці голови Комітету ВРУ з питань регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк. За наказом Уряду всі обласні держадміністрації мають протягом десяти днів розмістити на офіційних вебсторінках оголошення про формування переліку "довгобудів".

Звіт мають сформувати не пізніше, ніж за п’ять місяців та передати до Мінрегіону. За кожним з об’єктів буде закріплена інвентаризаційна справа.

До переліку включено:

всі недобудовані житлові будинки від п’яти та більше поверхів;

будівлі, які за проєктом/договором мали прийняти в експлуатацію щонайменше два роки тому;

об'єкти, на яких понад два останніх роки будівництво не ведеться.

Вивчення цих даних допоможе приймати подальші рішення щодо постраждалих інвесторів, які вклали гроші у будівництво житла, та тих, що залишилися без квартир.

Також нагадаємо, за статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", чітко визначена відповідальність місцевих державних адміністрацій щодо здійснення на відповідних територіях державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.