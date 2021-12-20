На Морському вокзалі в Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в пірс, повідомляє УНІАН.

Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив своє судно, але його там немає.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом із береговою охороною виявили мале судно, що врізалося у пірс у Чорному морі. На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалася потрапити до Миколаєва.

Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку.

Також на цю жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Порушниця перебувала в розшуку / фото facebook.com/odesapolice

Сьогодні на громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Управління транспортними засобами або судами у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.