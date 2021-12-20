Мирослава Гонгадзе повернеться в Україну

Американська міжнародна радіокомпанія "Голос Америки" (The Voice of America, VOA) призначила першим керівником у Східній Європі журналіста Мирославу Гонгадзе, у зв'язку із чим вона переїде до Києва у 2022 році.

Як пояснили у мовника, через "інтенсивне накопичення російських сил уздовж кордону України та в окупованому Росією Криму Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля у Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні" .

"Голос Америки" очікує, що створення нової посади "розширить мовлення в регіоні, який страждає від гібридної війни та дезінформації" , пояснили у мовника.

Так, Гонгадзе, яка з 2004 року працює у "Голосі Америки" до США, переїде до Києва у 2022 році.

Зі свого боку Ґонґадзе зазначила, що для неї велика честь продовжити сімнадцятирічну кар'єру в "Голосі Америки" у новій ролі керівника Східної Європи.