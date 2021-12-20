Мирослава Гонгадзе повернеться в Україну
Американська міжнародна радіокомпанія "Голос Америки" (The Voice of America, VOA) призначила першим керівником у Східній Європі журналіста Мирославу Гонгадзе, у зв'язку із чим вона переїде до Києва у 2022 році.
Як пояснили у мовника, через
"інтенсивне накопичення російських сил уздовж кордону України та в окупованому Росією Криму Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля у Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні".
"Голос Америки" очікує, що створення нової посади
"розширить мовлення в регіоні, який страждає від гібридної війни та дезінформації", пояснили у мовника.
Так, Гонгадзе, яка з 2004 року працює у "Голосі Америки" до США, переїде до Києва у 2022 році.
Зі свого боку Ґонґадзе зазначила, що для неї велика честь продовжити сімнадцятирічну кар'єру в "Голосі Америки" у новій ролі керівника Східної Європи.