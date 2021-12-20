У Дії з'явилися нові COVID-сертифікати

У сервісі Дія з'явилася можливість згенерувати три нових сертифікати. Крім того, їх можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF, повідомляє Сьогодні.

На порталі дія тепер можна згенерувати наступні сертифікати:

про негативний ПЛР-тест;

про одужання від коронавірусу;

для дітей віком від 12 років

Як отримати сертифікат?

авторизуватися будь-яким зручним способом;

натиснути "послуги" — "Здоров'я" — "COVID-сертифікати";

вибрати потрібний тип сертифіката;

поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.

Розробники додатку зазначили, що документи можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

Які країни можна відвідати з українським COVID-сертифікатом?

На сьогодні українці можуть відвідати 52 країни, які визнають наші COVID-сертифікати. Серед них не лише близькі для нас країни Європи, такі як Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція чи Португалія, але й держави Азії.

Приміром нещодавно влада Сінгапуру вирішила приймати українців із COVID-сертифікатом. Слідом за ним відкриється й Таїланд.