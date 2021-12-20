Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України

Росія готує масштабні кібератаки проти енергетичної системи та урядових вебресурсів України. США і Великобританія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними видання New York Times, США і Великобританія непомітно отруїли в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до хакерських атак Росії. Згідно з оцінками американської розвідки, Москва готує масштабні кібернапади на українську енергосистему та урядові вебресурси.

"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним - і, можливо, надати привід для вторгнення" , - йдеться в публікації.

Видання нагадує, що у 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. Тоді вони Дистанційно захопили центр управління електроенергетичної компанії і відключали одну електростанцію за одною. При цьому оператори нічого не могли зробити і безпорадно дивилися на монітори.

Аналогічну атаку російські хакери провели за рік. Тоді метою став Київ та область. У попередніх кібератаках на Україну керівництво Росії заявляло, що напад вчинили злочинні угруповання.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні стартували перші навчання з кібербезпеки.