Повернення до мажоритарки не буде - нардеп

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Микола Княжицький заявив, що повернення до мажоритарної системи не буде. Він нагадав про вимогу президента Володимира Зеленського перейти від пропорційно-мажоритарної до пропорційної виборчої системи, повідомляє Обозреватель.

Про це представник "ЄС" написав на своїй сторінці у Facebook. Княжицький так відреагував на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який не виключив, що монобільшість підтримає нещодавно зареєстрований законопроєкт щодо відстрочення зазначеного переходу.

"Повернення до мажоритарки не буде. Слуги першого ж дня у Верховній Раді підтримали внесення відповідних змін до Конституції про пропорційну систему. Це президентський законопроєкт №1017, і він один із небагатьох, які підтримав Конституційний суд" , – написав нардеп Княжицький.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс як невідкладний до парламенту законопроєкт №1017, який передбачає перехід від змішаної (пропорційно-мажоритарної) до пропорційної виборчої системи.

У вересні того ж року документ було направлено до Конституційного суду, який у грудні визнав проект закону конституційним.

У квітні 2020 року нардепи попередньо схвалили його, проголосувавши за ухвалу про прийняття законопроекту. У січні 2021 року документ був направлений на розгляд профільного комітету і зараз очікує на розгляд.

17 грудня нардепи групи "За майбутнє" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №6444, яким пропонується відстрочити зміну виборчої системи

Зі свого боку Арахамія заявив, що для повернення пропорційно-мажоритарної системи буде 300 голосів.

"Невже Арахамія робить заяви з метою "штучного формування потрібного складу парламенту в угоду певним політичним силам". Словом, повернення до корупції в округах не буде. Тому або президент переглянув своє ставлення до Конституції (а отже має відкликати 1017) або 300 депутатів фракції "СН" та їхніх друзів забули (забили?) те, чого вимагав президент Зеленський, – прокоментував Княжицький.