У Німеччині фура врізалася у військову колону США

У Німеччині вантажівка з тирсою врізалася у військову колону США. В результаті зіткнення спалахнули два автомобілі, є постраждалі серед американських військовослужбовців, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними видання Bild, військова колона США з трьох автомобілів, серед яких був бензовоз, стояла на узбіччі траси A3 між Регенсбургом і Нюрнбергом в Баварії. У них врізалася вантажівка з напівпричепом, в якому знаходилася тирса.

В результаті удару загорілися два військові автомобілі. У пригоді постраждали вісім осіб, у тому числі американські військовослужбовці. Їх госпіталізували з отруєнням димом і травмами.

На час гасіння пожежі поліція повністю перекрила трасу А3. Машини направляли в об'їзд. Причини ДТП з'ясовують правоохоронці.

1 US soldier killed and others injured after a truck rams into a US Military convoy in #Germany's A3 Bavarian highway. pic.twitter.com/mBK62YsHWW — Terror Alarm (@terror_alarm) December 20, 2021