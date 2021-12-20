Росія в Криму скликає всіх військовозобов'язаних на 20 січня
Російська окупаційна адміністрація Криму наказала всім військовозобов'язаним під розпис прибути 20 січня у зазначені місця, повідомляє Ділова столиця.
Про це написав у своєму Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Сьогодні отримав інформацію про те, що у тимчасово окупованому Криму військовозобов'язаним під розпис наказується прибути 20 січня у зазначені їм місця", — повідомив він.
При цьому Чубаров зазначив, що кількість військовозобов'язаних у Криму невідома.