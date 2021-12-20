На найбільшому круїзному лайнері світу - спалах коронавірусу

У США на борту найбільшого в світі круїзного лайнера Symphony Of The Seas компанії Royal Caribbean COVID-19 був виявлений у 48 пасажирів. Лайнер повернувся у вихідні дні в Майамі з тижневого круїзу по Карибському басейну, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

На лайнері подорожували понад 6 000 пасажирів і членів екіпажу. Коли в одного з гостей виявили коронавірус, тестування пройшли інші пасажири.

Майже всі інфіковані були повністю вакциновані. В цілому 95% з тих, що знаходилися на борту, отримали щеплення. Поки невідомо, яким штамом коронавірусу захворіли люди.

Згідно з правилами Royal Caribbean всі мандрівники від 12 років повинні бути повністю вакциновані і мати негативний результат тесту до відбуття лайнера. Компанія також "наполегливо рекомендує" отримати додаткову дозу вакцини перед подорожжю, але поки це не є обов'язковим.

Невакциновані діти повинні показати негативний результат ПЛР-тесту, а також здати експрес-тест в терміналі перед відбуттям лайнера.

Як повідомляється, інфіковані особи або не мали жодних проявів хвороби, або мали слабкі симптоми. Всі відбули на карантин.

Компанія акцентує, що ця подія не вплинула на подальший розклад круїзів.