Дівчину Протасевича в Білорусі обвинуватили за сімома статтями кримінального кодексу

Громадянці Росії Софії Сапезі, яка була затримана в Білорусі разом із засновником опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем ще у травні, висунуто обвинувачення за семи статтями кримінального кодексу. Справу передали прокурору, щоб той скерував її до суду, повідомляє Обозреватель.

Дівчина вже ознайомилася із матеріалами. Також наголошується, що Сапегу, яка на момент затримання була дівчиною Протасевича, продовжують утримувати під домашнім арештом.

Її звинувачують в:

умисних діях, спрямованих у розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою соціальної належності (ч. 3 ст. 130);

організації насильства та погроз його застосування щодо працівників органів внутрішніх справ та їхніх близьких (ч. 4 ст. 16 та ст. 364);

організації впливу на співробітників органів внутрішніх справ для зміни характеру їхньої законної діяльності, поширення наклепу та відомостей про них (ч. 4 ст. 16 та ст. 365);

організації насильства та погроз насильством щодо посадових осіб (ч. 4 ст. 16 та ч. 1 ст. 366);

організації погрози вбивством, насильством, знищенням та пошкодженням майна щодо суддів (ч. 4 ст. 16 та ст. 389);

організації перешкоди професійної діяльності журналіста, а також примусу до відмови від поширення інформації із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 16 та ст. 198);

умисному незаконному зборі, поширенні інформації про приватне життя та персональних даних іншої особи без її згоди (ч. 1 та 2 ст.203-1).

Пост СК Білорусі.