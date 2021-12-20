Шмигаль про підозру Порошенку: абсолютно законно

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повідомлення про підозру п'ятому президенту України (2014-2019), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку абсолютно законне і в межах чинного законодавства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це робота правоохоронних органів, давайте зачекаємо на результати, подивимося... Я впевнений, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу", - сказав Шмигаль у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

Прем'єр висловив упевненість, що це все відбувається у межах чинного законодавства України.