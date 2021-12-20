США висуне Кремлю свій "список стурбованості"

США представлять Росії перелік своїх зауважень у відповідь на вимоги Росії надати "гарантії безпеки та невступу України до НАТО", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Як всі знають, Росія представила свій список занепокоєнь діями США та НАТО. Ми маємо намір разом із європейськими союзниками та партнерами представити свої занепокоєння діями Росії, які, як ми вважаємо, завдають шкоди нашим спільним інтересам та цінностям" , — зазначив Прайс.

Він зазначив, що переговори щодо безпеки в ЄС можна вести лише за участю європейських країн.

"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без наших європейських союзників і партнерів. Поки що ми не бачили нічого, що знизило б нашу стурбованість у зв'язку з ситуацією навколо України" , — наголосив Прайс.

Він також пояснив, що Штати готові обговорювати з Росією проблеми безпеки в Європі, але інформації про конкретні контакти з цього питання поки що немає.

"Ми ясно сказали, що готові до дипломатичної роботи по різних каналах. Але поки повідомити мені нема про що. Росія представила свої стурбованості, у нас є свої. Коли ми матимемо додаткові деталі про те, як ми це все обговорюватимемо, ми повідомимо" , — резюмував представник Держдепартаменту США".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО щодо так званих "гарантій безпеки". Серед іншого Росія пропонує країнам НАТО зобов'язатися не приймати Україну та інші східноєвропейські держави до Альянсу, а також відмовитись від будь-якої військової діяльності на території України та інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.