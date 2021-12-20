США продовжують спостерігати нарощування військових Росії біля кордону України

США продовжують спостерігати значне нарощування Росією військ біля кордону з Україною. Американські військові продовжать польоти над акваторією Чорного моря, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Все ще зберігається значна військова присутність Росії біля кордону з Україною" , - сказав Кірбі, додавши, що США продовжать стежити за ситуацією і будуть висловлювати стурбованість.

Представник Пентагону також уточнив, що США продовжать польоти над Чорним морем, оскільки - це частина міжнародних вод.

Нагадаємо, напередодні газета New York Times повідомила про підготовку Росією масштабних кібератак проти енергетичної системи та урядових вебресурсів України.