21 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День всесвітньої насолоди, День зимового сонцестояння, День народження баскетболу, день народження кросворду, День "Подивіться на світлу сторону", День прийняття Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародний день пам'яті далеків, повідомляє УНІАН.

У США - День пам'яті бездомних людей, День коктейлю "Кокіто", День стрічкової цукерки, День божевілля, День "Не заправляйте ліжко", День подяки мініатюрним дівчатам, День ківі, День смажених креветок, День ліхтарика, в Ізраїлі - День вчителя, в Туркменістані - День пам'яті першого президента, на Філіппінах - День Збройних сил, у Фінляндії, Нідерландах - День святого Томаса, День святого Фоми, в Британії - День "Філеас Фогг виграв парі", в Індії - свято "Панча Ганапаті", в Сан-Томе і Прінсіпі - день Сан-Томе, в Китаї - свято дунчжі.

Пам'ятні дати 21 грудня, річниці та події

У 1891 році в залі навчального центру християнської Молодіжної асоціації в Спрінгфілді (штат Массачусетс, США) відбувся перший в історії баскетбольний матч. Гра була придумана вчителем фізкультури Джеймсом Нейсмітом. Правила гри, які написав Нейсміт, складалися з 13 пунктів. Більшість з них діють і донині. Цю дату вважають неофіційним днем народження баскетболу. Перед матчем Нейсміт попросив сторожа принести дві порожні коробки, щоб учні, тренуючись у влучності, змогли кидати в них м'ячі. Однак не знайшовши коробок, сторож приніс кошики з-під персиків. Їх прикріпили на різних сторонах балкона, що оперізує зал на висоті 3 м 05 см.

У першій грі взяли участь дві команди по 9 осіб. Поступово популярність нової гри стала набирати обертів. У 1893 році кошики замінили залізними кільцями з сіткою. У 1894 році в США були видані перші офіційні правила баскетболу. У 1895 році встановили щити і провели перші офіційні змагання з цього виду спорту. У 1897 році склад команди обмежили 5 гравцями. У 1920-і роки почали активно створюватися національні федерації баскетболу, проводитися перші міжнародні зустрічі. У 1919 році відбувся баскетбольний турнір між армійськими командами США, Італії та Франції. У 1923 році у Франції проводиться перший Міжнародний жіночий турнір. Участь у ньому взяли команди трьох країн: Англії, Італії, США. А в 1932 році в Женеві була створена Міжнародна Федерація баскетбольних асоціацій.

У 1898 році П'єр і Марі Кюрі відкрили радій. Подружня пара П'єр і Марія Кюрі - перші фізики, які досліджували радіоактивність елементів. Вчені стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за зроблений внесок у розвиток науки. Після смерті Марія Кюрі отримала Нобелівську премію з хімії за відкриття самостійного хімічного елемента - радію.

У 1913 році в нью-Йоркській газеті "New York World" був опублікований перший в історії кросворд, його упорядником є Артур Вінн. Назва походила від двох англійських слів: "cross" (слово) і "word" (буква). Книга рекордів Гіннеса називає датою народження першого кросворду саме 21 грудня 1913 року, хоча американський журналіст Артур Вінн, який склав свою головоломку для "New York World", не єдина людина, яка претендує на право вважатися винахідником популярної у всьому світі головоломки.

Право США бути родоначальниками кросворду оскаржують Великобританія і ПАР. Англійці стверджують, що подібні головоломки друкувалися в "Times" ще в кінці 19 століття. У ПАР запевняють, що на початку 20 століття людина на ім'я Віктор Орвілл, відбуваючи тюремний термін, надіслала з в'язниці в редакцію газети Кейптауна головоломку, за своєю суттю схожу на кросворд, яка і була опублікована в газеті, отримавши популярність серед читачів. Варто відзначити, що на могилі Орвілла намальований кросворд і вибитий напис, що побічно вказує на те, що саме він є винахідником всесвітньо популярної головоломки.

У 1937 році відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Уолта Діснея "Білосніжка і сім гномів".

У 1968 році США здійснили успішний запуск космічного корабля "Аполлон-8". Стартував перший пілотований політ навколо Місяця.

У 1970 році в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президента США Ніксона і легендарного співака Елвіса Преслі, обставини якої згодом були показані в художньому фільмі "Елвіс зустрічає Ніксона" (1997).

У 1988 році відбувся перший політ літака Ан-225 "Мрія".

У 2012 році вперше в історії YouTube та Інтернету кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 мільярд разів. Цим відео став кліп південно-корейського виконавця PSY "Gangnam Style".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 грудня вшановує пам'ять святої мучениці Анфіси Римської та преподобного Патапія. У народі Анфісу прозвали Рукодільницею, в цей день дівчатам належало займатися цим видом домашньої праці. Інші назви свята: "Анфіса", "Анфісин день", "Потап", "Патапій".

Що сьогодні не можна робити

Не можна на Анфісу скупитися - повернеться сторицею. Ще не можна зустрічати 21 грудня в неприбраному будинку.

Прикмети на 21 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

синиці метушаться і ховаються - наближається заметіль;

зав'ючило - влітку будуть рясні опади;

багато снігу - літо буде дощовим.

Іменини 21 грудня

Іменини у Анфіси, Кирила, Потапія, Вікторії та Сергія.