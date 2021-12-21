УПЛ перенесе матчі чемпіонату України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков звернувся до керівництва клубів Прем'єр-ліги з проханням перенести три матчі 22 туру чемпіонату, повідомляє Сьогодні.

Виконавчий директор УПЛ Володимир Дикий підтвердив інформацію щодо перенесення трьох поєдинків української Прем'єр-ліги.