УПЛ перенесе матчі чемпіонату України
Головний тренер збірної України Олександр Петраков звернувся до керівництва клубів Прем'єр-ліги з проханням перенести три матчі 22 туру чемпіонату, повідомляє Сьогодні.
Виконавчий директор УПЛ Володимир Дикий підтвердив інформацію щодо перенесення трьох поєдинків української Прем'єр-ліги.
"Зараз йдеться про 22-й тур – якраз перед іграми плей-офф ЧС-2022. Олександр Васильович зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт із клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус. Його прохання. була обумовлена трьома матчами: Дніпро-1 – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо та Десна – Ворскла, він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше, ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли порозуміння з трансляторами і коли будемо затверджувати ці матчі. , вони будуть проведені у середу-четвер", – сказав Дикий в ефірі Футбол NEWS.
Збірна України / Фото: УАФ
Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.