Політ перших туристів у космос запланований наприкінці зими

Перші туристи на Міжнародну космічну станцію за програмою американської компанії Axiom полетять в космос на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX в кінці лютого 2022 року. Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в 55 млн доларів, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Запуск планується здійснити 28 лютого" , - заявила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.

До екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати два-три рази на рік.