Єлизавета II порушить багаторічну традицію святкування Різдва

Королева Великобританії Єлизавета II порушить багаторічну традицію. Вона проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, який розташований в Норфолку, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Рішення королеви пов'язане зі стрімким поширенням в Британії штаму "Омікрон".

Замість традиційної поїздки, члени королівської сім'ї під час свят приїдуть до королеви в Віндзорський замок.

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність коронавірусом. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 91 743 нових випадків зараження. Влада пов'язує таку статистику зі штамом "Омікрон".