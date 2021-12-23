Як зробити правильний вибір і ні про що не шкодувати

Якщо перед людиною стоїть важливий вибір, який може відчутно вплинути на її життя, то багатьом стає складно брати на себе відповідальність. Американська клінічна психологиня і докторка філософії Міра Бранку впевнена, що це нормальна реакція психіки, а допоможе ухвалити рішення зіставлення всіх "за" та "проти", повідомляє Обозреватель.

У радіопередачі The Lisa Valentine Clark Show співробітниця університету Дьюка (США) розповіла про п'ять правил, за допомогою яких можна більш відповідально підійти до проблем. Ці поради допоможуть не пройти повз справді доленосні шанси.

1. Усвідомлення того, що ідеальної можливості не існує

Бранку порівняла можливості з творчістю абстракціоністів, які створюють багатогранні роботи. Кожна людина побачить свої плюси та мінуси ухваленого рішення, як і свої смисли у хитромудрих картинах. Наприклад, для кожного ідеальна робота буде різною.

Головне – зрозуміти, що саме ви маєте на увазі під "правильним рішенням" і визначити чіткі критерії. Психологиня радить погоджуватися на нову можливість, якщо вона задовольняє вас хоча б на 60%.

2. Встановлення меж свободи

Коли звичний спосіб життя змінюється – в тому числі на краще – більшість буде звертати увагу навіть на незначні негативні деталі. Людина відчуває дискомфорт, коли потрапляє до нових умов. До цього можна звикнути, якщо не переходити свої базові кордони (потреб, принципів тощо).

Наприклад, щоб уникнути розчарувань під час кар'єрних рішень, Бранку радить розставити пріоритети за допомогою чотирьох пунктів:

віддаленість роботи від дому;

оплата праці;

тип роботи;

зайнятість.

3. Можливості можна створювати самостійно

Якщо просто сидіти й чекати, швидше за все, нічого не зміниться. Психологиня зауважила, що робити перший крок на шляху до змін завжди важко, але саме так більшість знаходить хорошу роботу, змінює рід діяльності або заводить міцні стосунки. Крім того, такі можливості цінуватимуться ще більше.

4. Довіра до "знаків", які подає тіло

Бранку вважає, що організм подає нам сигнали, якщо щось робимо неправильно. Наприклад, якщо ви часто відчуваєте мігрені, сонливість, занепад сил, причина може бути не лише в напруженому графіку. Це може бути реакцією психіки на постійну незадоволеність.

Якщо причина в роботі, зазвичай стан приходить у норму після відпустки. Це може бути сигналом того, що настав час щось змінювати.

5. Почати зміни можна з малого

Перш ніж кидатися з головою в те, що здається справою всього життя, приділіть більше часу вивченню та почніть поступово. Наприклад, робота мрії може виявитися не такою вже й хорошою. Якщо почати підробляти у цій сфері, не витрачаючи на неї весь час, можна уявити свої обов'язки та інші нюанси більш детально.

Крім того, варто пам'ятати: завищені очікування на початку шляху швидко призведуть до розчарування.