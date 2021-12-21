Чи запровадять санкції проти Порошенка: у "Слузі народу" дали відповідь

Підозра у державній зраді п'ятому президентові України Петру Порошенку не стане приводом для того, щоб запровадити проти політика санкції РНБО. Про це сказав народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан, повідомляє Україна 24.

"Є чітка юридична позиція: санкції проти громадян України можна запроваджувати лише за те, що є підстави вважати фінансування тероризму та наявність вироку суду. Тобто сама підозра Порошенка не є достатньою підставою для того, щоб запроваджувати санкції проти нього.

Закон про санкції – інструмент для того, щоб саме іноземців притягувати до відповідальності, де не діє Кримінально-процесуальний кодекс", - сказав він.

За словами Мокана, причетність Петра Порошенка до фінансування тероризму взагалі буде складно довести.