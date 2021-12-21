Курс валют НБУ на 21 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 20 грудня досяг рівня 27.28 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.77 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 36.11 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 29.55 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 6.64 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.284 600
|EUR
|Євро
|30.766 100
|RUB
|Рубль
|0.367 660
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.108 400
|CHF
|Швейцарський франк
|29.552 800
|PLN
|Польський злотий
|6.639 600