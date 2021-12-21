Курс валют НБУ на 21 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 20 грудня досяг рівня 27.28 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.77 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 36.11 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 29.55 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.64 за 1 польський злотий.