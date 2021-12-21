Україна побила рекорд обсягів торгівлі з Польщею

За результатами 2021 року обсяг торгівлі між Україною та Польщею вперше перетне рекордну позначку в 10 мільярдів доларів, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповів керівник відділу з економічних питань посольства України в Польщі Ігор Баранецький.

"Торгівля України з Польщею не лише вийшла на доковідний рівень, а й матиме рекордні показники. За результатами цього року двостороння торгівля товарами перевищить $10 млрд, а разом з послугами цей показник сягне позначки $11 млрд" , — поділився Баранецький.

Робітник посольства також додав, що в цьому році обсяг польських інвестицій в Україні вперше перевищив $1 млрд, причому вже у першому півріччі. Водночас зростають українські інвестиції в польську економіку.

Однак економіст наголосив на проблемі постійного браку дозволів для українських міжнародних перевізників (наша країна просить у Польщі 200 тис. таких дозволів, а отримує лише 160 тис.).

"Тривають складні переговори. Головне усвідомити: це питання для України дуже чутливе, адже спільний кордон — це не лише кордон з Польщею, але і з ЄС. Тож питання доступу на польський ринок і забезпечення вільного транзиту до інших країн-членів ЄС потрібно розділяти" , — вважає Баранецький

На його переконання, завданням України є " максимально, у кожній дрібниці логістично інтегруватися до ЄС".