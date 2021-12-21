Ціни на нафту піднялися з грудневих мінімумів

Котирування нафти помірно зростають у вівторок на азіатських торгах після різкого падіння напередодні на побоюваннях про спад попиту на пальне на тлі поширення нового штаму коронавірусу "омікрон", повідомляє Интерфакс.

На 7:13 лютневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,59 (0,82%) до рівня закриття понеділка, до $72,11 за барель. За попередню сесію Brent подешевшала на $2 (2,7%), до $71,52 за барель.

Лютневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,74 (1,08%), до $69,35 за барель. У понеділок контракт подешевшав на $2,11 (3%), до $68,61 за барель.

Обидва контракти завершили минулу сесію на мінімумі з 3 грудня.

Головним негативним фактором для ринку нафти стали нові коронавірусні обмеження в Європі. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в суботу оголосив про введення локдауну в країні у зв'язку із черговою хвилею COVID-19, він триватиме до 14 січня. Тим часом особи, які прибувають з Великобританії до Німеччини, з 20 грудня повинні будуть пройти двотижневий карантин і скласти тест на коронавірус. Британський прем'єр Борис Джонсон також заявив про готовність посилити обмежувальні заходи у разі потреби.

"Після кількох складних днів ціни на нафту відновлюються, оскільки тривоги про COVID-19 вже значною мірою закладені в котирування, - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя. - Короткострокові втрати економіки від закриття кордонів все ще складно оцінити, і ціни на нафту продовжать чуйно реагувати на будь-які жорсткості обмежень".

Інвестори також чекають на дані про зміну запасів палива в Сполучених Штатах. Американський інститут нафти (API) оприлюднить свої дані ввечері у вівторок, офіційний звіт Міністерства енергетики США буде опубліковано у середу. Аналітики в середньому очікують на зниження запасів нафти за підсумками минулого тижня, але прогнозують збільшення резервів бензину і дистилятів.