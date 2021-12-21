Катерина Кухар з чоловіком відпочиває у США

Українська танцівниця Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим відправилась у відпустку в США. Прима-балерина розповіла, як каталася на сноумобілях, повідомляє 24 Канал.

Після завершення чергового сезону "Танців з зірками" Катерина Кухар відправилась у відпустку. На зимові канікули подружжя танцівників поїхало до Вашингтону, де вже нападало багато снігу й панує справжня різдвяна казка.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов не тільки розважалися на снігу, але й спробували катання на сноумобілях. Такий досвід прима-балерина назвала "незабутньою подорожжю". У блозі зірка дала кілька порад, яких слід дотримуватися під час поїздки.

"Шолом, якщо ви не збираєтеся перетворитися зі снігуроньки на бурульку, треба вибирати повністю закритий зі склом. Або, як у моєму випадку – відкритий та окремо гірськолижні окуляри, щоб якнайкраще сховати обличчя від вітру. На руки – найтепліші рукавиці, які б могла зв'язати ваша бабуся, або гірськолижні. І так, термобілизна теж знадобиться. Та й чоботи для пішого перетину Антарктиди будуть доречними" , – поділилась Катерина Кухар.

Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки