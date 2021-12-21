Множинне громадянство в Україні: які обмеження можуть запровадити

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет із п'яти законопроєктів, щоб урегулювати питання множинного громадянства. Їхня суть у тому, що держава дозволить українцям мати кілька громадянств, а резидентам інших країн нададуть можливість отримати чи відновити паспорт із тризубом, не відмовляючись від документів іншої країни, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Зокрема, це вказано в одному із законопроєктів (№6368), які глава держави подав на розгляд Ради 2 грудня.

Так, їм пропонується із закону про громадянство виключити норму про те, що "добровільне набуття громадянства іноземної держави є підставою для втрати громадянства України".

Однак, не всі, хто захоче отримати український паспорт, зможуть безперешкодно це зробити.

Якщо власники кількох паспортів захочуть зберегти всі свої громадянства, вони, наприклад, не зможуть працювати на держслужбі та органах місцевого самоврядування, мати доступ до держтаємниці або бути членами партій. Це вказано у нормах одного із законопроєктів - №6369, який також зобов'язує українців декларувати паспорти інших держав.

Разом з тим, якщо це вчасно не зробити чи приховати інформацію про друге громадянство - загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Такі санкції передбачені іншим законопроєктом - №6372, який подав президент.

Втім, як на практиці відстежуватимуть порушників - у жодному із запропонованих документів не прописано. Ще два проєкти - № 6371 та № 6370 - забороняють мати кілька паспортів суддям та митникам.

Наприклад: якщо українець, який має угорське громадянство, працює чиновником, він буде змушений або звільнитися, або відмовитись від іноземного паспорта. Те саме стосується громадянина США, який переїхав жити в Україну: якщо він захоче влаштуватись держслужбовцям, йому доведеться припинити іноземне громадянство.