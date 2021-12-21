Під Рівним ожеледиця спровокувала масова ДТП: постраждали 8 машин

У понеділок, 20 грудня, ожеледиця спровокувала масштабну ДТП у Рівненській області. Аварія сталася на трасі Рівне-Луцьк, повідомляє Rivne Media.

Декілька автомобілів внаслідок зіткнення навіть опинилися в кюветі.

Представниця патрульної поліції Рівненщини Наталія Китюк повідомила, що попередньо у ДТП потрапили вісім авто.

"Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою" , – заявила представниця поліції.

Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовилися. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (скоєння ДТП) та складатимуть акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.

Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.