Стамбульська біржа призупинила операції на тлі падіння ліри

Стамбульська біржа в понеділок знову автоматично призупинила торги цінними паперами на тлі чергового рекордного падіння турецької ліри, повідомляє ТАСС.

"Станом на 15:54 було активовано автоматичну систему. Угоди було тимчасово припинено за всіма напрямками фондової біржі: за угодами з акціями, ф'ючерсами та опціонами, а також на торгах репо з акціями та борговими паперами", - йдеться у заяві біржі.

До вечора понеділка турецька ліра втратила близько 7,67% до долара з початку торгів вранці. Курс виріс до 17,78 ліри за долар, що є черговим історичним рекордом для турецької валюти.