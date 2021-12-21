У США підтвердили право України на вступ до НАТО

США вважають, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

"Бачення президента й адміністрації (США – ред.) полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки" , - сказала Псакі.

Вона нагадала, що Сполучені Штати заявляли про це й раніше, і така позиція залишається незмінною.