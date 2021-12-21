Космічний корабель вивчить астероїд біля Юпітера

Мета місії – багатий на метали астероїд, також званий Psyche, в головному поясі між Марсом і Юпітером, повідомляє Сьогодні.

З земних та космічних телескопів астероїд виглядає як нечітка пляма, але, за словами вчених, він має форму картоплі та обертається на боці, пише Phys.org.

Аналізуючи світло, відбите від астероїда, вчені висувають гіпотезу у тому, що він надзвичайно багатий на метал.

У процесі вивчення даних з космічного корабля вчені сподіваються відповісти на фундаментальні питання щодо формування нашої Сонячної системи.

Після запуску з Космічного центру Кеннеді NASA в серпні 2022 року, Psyche пропливе повз Марс через дев'ять місяців, і прямуватиме до астероїда, використовуючи гравітацію Червоної планети.

Космічний корабель подолає відстань 2,4 млрд кілометрів. До астероїду він наблизиться наприкінці 2025 року, а вийде на його орбіту – у січні 2026 року.