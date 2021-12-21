Курс турецької ліри різко виріс

Турецька валюта продовжує дорожчати у вівторок, торгуючись у діапазоні 11-12 лір за долар і зміцнившись у 1,5 рази після падіння напередодні до 18,4 ліри, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

У четвер Центробанк Туреччини ухвалив рішення знизити облікову ставку до 14% з 15%, що спричинило різке падіння турецької ліри. Однак увечері в понеділок її падіння змінилося значним зростанням, у результаті ліра компенсувала втрати останніх днів.

У вівторок ліра продовжила зростати, станом на 8:30 турецька валюта подорожчала до 11,67 ліри за долар з рівня попереднього закриття в 13,21 ліри за долар. Раніше у вівторок під час торгів ліра зростала до 11,15 за долар.

Різке зростання ліри почалося після заяви президента Туреччини Тайіпа Ердогана про нові заходи щодо протидії волатильності курсу. За його словами, уряд надасть експортерам форвардний обмінний курс через Центробанк, збільшить державні внески до приватних пенсійних фондів і знизить податок з дивідендів, що виплачуються компаніями. Ердоган також заявив, що уряд заохочуватиме депозити в лірах, компенсуючи громадянам втрати через волатильність курсу.

Турецька валюта в січні торгувалася за курсом 7,4 ліри за долар і на момент досягнення історичного мінімуму подешевшала на 60%, причому понад 40% вартості втратила за останній місяць.