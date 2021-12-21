Шмигаль розповів, що буде з тарифами після Нового року

В Україні тарифи й ціни на енергоносії зафіксовані на весь опалювальний сезон. Таким чином, ціни на газ, світло, тепло й гарячу воду залишатимуться незмінними, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яку цитує урядовий портал.

Він зазначив, що опалювальний сезон в країні розпочався вчасно, тож громадяни забезпечені світлом і теплом.

"Планів віялових відключень на сьогодні не існує. Будь-які відключення, які мають місце, - це ремонтні роботи, переважно у зв’язку з погодними умовами або з технічною необхідністю" , - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що в українських сховищах достатньо запасів газу, щоб населення і промисловість стабільно пройшли цей опалюваний сезон.

"На сьогодні підписано десяток угод про розподіл продукції майже на 10 млрд доларів інвестицій, які будуть забезпечувати підняття видобутку українського газу на 5% і більше щороку. Це своєю чергою забезпечить зниження цін на газ для населення й для української промисловості" , - резюмував Шмигаль.

Раніше стало відомо, що з 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни становитимуть від 0,33 до 2,14 гривні без ПДВ за розподіл 1 кубометра блакитного палива.

Разом з тим, згідно з постановою НКРЕКП, ціни на постачання газу для побутових споживачів за річним тарифом підвищуватися не будуть як мінімум до 30 квітня 2022 року.