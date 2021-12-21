Німецький постачальник екологічно чистої енергії збанкрутував через ціни на газ

Заснована у 2013 році німецька енергетична компанія Neckermann Strom AG подала до суду заяву про банкрутство через зростання цін на енергоносії насамперед природний газ, повідомляє Лента.ру.

Компанія позиціонує себе як постачальник екологічно чистої енергії та газу. Загалом вона надає послуги 13 тисячам споживачів у всій країні.

Як пише Wirtschafts Woche, останніми тижнями в цьому секторі на банкрутство подали вже кілька компаній. Особливо страждають дрібні постачальники, яким доводиться купувати електроенергію та газ на біржах за короткий термін. Перекласти настільки високі витрати на закупівлю на клієнтів вони, як правило, не можуть, тому що з тими укладені довгострокові контракти.

Як свідчать дані біржі електроенергії Nord Pool, ціни на електроенергію на європейському ринку піднялися до рекордних позначок. У Франції середня ціна на добу, 21 грудня, досягла 442,88 євро, у Німеччині - 431,98 євро за мегават-годину.

Приводом для такої ситуації, окрім похолодання, стали низькі обсяги вітрогенерації, перебої з атомною генерацією у Франції та скорочення постачання російського газу. Так, на 20 грудня "Газпром" замовив у Польщі лише чотири відсотки транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа" - мінімальний обсяг за місяць.

Напередодні ціна на газ на європейських біржах закріпилася на позначці понад 1,7 тисяч доларів за тисячу кубометрів.