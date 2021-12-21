США назвали умови для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у розмові з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим заявив про готовність Вашингтона до дипломатичної взаємодії через різні канали, проте попередив про необхідність деескалації ситуації на кордоні з Україною, повідомляє Deutsche Welle.

"Він (Салліван - Ред.) чітко вказав, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, враховувати наше занепокоєння щодо дій Росії і проходити у повній координації з нашими європейськими союзниками і партнерами. Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві Білого дому.

Як зазначив Салліван, діалог може відбуватися у тому числі через ОБСЄ, Раду НАТО-Росія та двосторонні контакти.