У Білому домі прокоментували можливість санкцій проти Ахметова

У Білому домі прокоментували можливість запровадження санкцій проти українського олігарха Ріната Ахметова, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

"Мені нема чого оголосити щодо розгляду можливості запровадження санкцій…Ми, звичайно, розглядаємо низку санкцій у світлі того, що спостерігаємо нарощування російських сил та войовничу риторику. Але мені нічого оголосити, крім цього" , — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи розглядає Вашингтон можливість запровадження санкцій проти Ахметова.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що оточення найбагатшого українця Ріната Ахметова нібито готувало держпереворот в Україні, який мав відбутися на початку грудня.

Зеленський також заявив, що Ахметова " втягують у війну проти держави Україна", яку він, за словами президента, вже розпочав, і це стане «його великою помилкою».

Рінат Ахметов своєю чергою спростував слова Зеленського та назвав їх брехнею.