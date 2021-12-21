Тисяча за вакцинацію: українці вже витратили понад 130 млн. грн.

У рамках державної програми "єПідтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу, українці вже витратили більш як 130 мільйонів гривень, повідомляє Depo.ua.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами прем'єра, понад 4,9 млн українців уже відкрили рахунки в банках, а 4 млн українців зареєструвалися на отримання коштів у межах програми президента "єПідтримка".

Шмигаль уточнив, що від початку запуску програми українці скористались допомогою держави на 134 млн грн, витративши кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії. Зокрема, йдеться про придбання книжок, квитків в кінотеатри та подорожі залізницею.

За його словами, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу, цьогоріч в Україні очікується рекордний ВВП в доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата сягнула 550 доларів.

Нагадаємо, з 19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма "єПідтримка", що передбачає виплату 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19.

Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку "Дія" "зелений" сертифікат про вакцинацію.

Тисячу за вакцинацію не можна зняти у банкоматі чи переказати на іншу картку. Ці гроші можна витратити:

на купівлю книжок у книгарнях та спеціалізованих інтернет-сайтах;

на квитки в кінотеатри;

на абонементи у фітнес-клуби та спортзали;

на похід у театр чи музей;

на придбання ліків у аптеках (опція доступна з січня 2022 року для українців, старше 60 років).

Гроші з електронної картки можна буде використати впродовж кількох місяців. В іншому разі невикористані кошти повернуться до державної скарбниці.