Kia готує новий Seltos: перші знімки

Судячи з кількох шпигунських знімків, дуже скоро Kia Seltos чекає на планове оновлення. Компактний кросовер, прикритий товстим шаром камуфляжної плівки, вдалося сфотографувати під час дорожніх тестів, повідомляє Автоцентр.

Про зовнішність оновленого Селтоса поки що судити рано, оскільки передня і задня частина моделі практично повністю закриті плівкою. Очікується, що всі основні зміни стосуватимуться саме цих частин екстер'єру. Почасти на знімках видно лише фари та фрагменти ліхтарів.

За деякими даними, техніка кросовера залишиться незмінною. У рух Kia Seltos, як і раніше, буде приводити атмосферний двигун об'ємом 1,6 і 2,0-літра. Віддача першого 121 л.с, другого - 149 л.с. Ще один доступний мотор - 1,6-літровий чотирициліндровий віддачею 177 л.с.