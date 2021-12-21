Податкова амністія: задекларували перший мільярд

Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень – ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – розповів він.

Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.