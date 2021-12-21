Оля Полякова вразила відвертим вбранням

Відома українська співачка Оля Полякова стала зірковим тренером шоу "Голос країни" на 1+1. Вона на своїй сторінці в Instagram в "історіях" похизувалася мегаспокусливим образом зі зйомок проекту, повідомляє УНІАН.

Так, у кадрах вона постала у чорному боді зі шлейфом та дуже відвертим декольте. Важко не помітити, що артистка дуже схудла. Напередодні вона зізналася, що все - через переживання й передноворічні зйомки.

"Передноворічний жорсткий графік позитивно позначається на фігурі, але не дуже на психіці! Тому я худа та нервова" , – розповідала Полякова.