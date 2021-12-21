"Ні за яких умов" – голова делегації РФ про НАТО та Україну

Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Таку заяву зробив голова делегації РФ з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

За його словами, Москва ні за яких умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.