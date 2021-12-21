Погода на Новий рік: чи чекати снігу 31 грудня та 1 січня
В Україні, за прогнозом синоптиків, дрібний сніг очікується в низці регіонів 1 січня, а ось 31 грудня опади випадуть не скрізь. Таким чином, Новий рік багатьом українцям доведеться зустрічати без снігового покриву, повідомляє Апостроф.
Зокрема, Новий рік зі снігом зустрінуть мешканці західних областей України.
31 грудня сніг очікується у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.
Синоптики прогнозують дрібний сніг на Новий рік у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Сумах, Івано-Франківську, Маріуполі, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Тернополі та Запоріжжі.
Що стосується температури повітря, то у східних та південних областях протягом дня вона варіюватиметься від -1°C на сході до -5°C на півдні; у центральних, західних та північних областях очікується від -15°C на заході до 2°C у центрі та на півночі. У Криму буде плюсова температура – близько 4-9°C у середньому.
Окрім цього, невеликі опади у вигляді снігу прогнозують у Сумській області.
За деякими даними, у Карпатах висота снігового покриву становитиме 40 сантиметрів, а температура повітря ввечері, 31 грудня, становитиме від -10 до -12°C.
Схожа погода очікується на 1 січня 2022 року. Також сніг може випасти у частині Київської області. Середня температура повітря вдень по Україні становитиме -1...-3°C, і лише в Карпатах синоптики обіцяють до -5°C.
Тим часом, народні синоптики стверджують, що останніми днями поточного року в Україні встановиться дуже нехарактерна для зими погода – буде теплішою, ніж зазвичай.
Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач.
За його словами, наприкінці грудня очікуються коливання температури близько 0°C із нічними "мінусами" та денними "плюсами". Водночас, синоптик уточнив, що напередодні Нового року, 31 грудня, не варто очікувати великих холодів.
У центрі країни в новорічну ніч очікується помірний сніг із дощем та ожеледиця. Температура повітря складатиме від -11°C до 2°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -4°C.
На заході 31 грудня температура повітря становитиме від -15°C до 0°C протягом дня. Прогнозують помірний сніг. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні не менше -4°C.
На сході в новорічну ніч очікується помірний сніг. Температура повітря становитиме від -8°C до -1°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -6°C.
На півдні країни 31 грудня очікується дощ та плюсова температура від 0°C до 5°C протягом дня. 1 січня у окремих містах очікується невеликий сніг.
На півночі країни в новорічну ніч очікуються морози від -9°C до -1°C, а також сніг у Сумській області. 1 січня погода буде схожою, плюс сніг може йти також і в Чернігівській області.
У столиці України, Києві, напередодні Нового року очікуються помірні опади у вигляді снігу. Температура повітря складатиме від -9°C до -3°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -5°C.