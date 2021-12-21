Погода на Новий рік: чи чекати снігу 31 грудня та 1 січня

В Україні, за прогнозом синоптиків, дрібний сніг очікується в низці регіонів 1 січня, а ось 31 грудня опади випадуть не скрізь. Таким чином, Новий рік багатьом українцям доведеться зустрічати без снігового покриву, повідомляє Апостроф.

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Зокрема, Новий рік зі снігом зустрінуть мешканці західних областей України.

31 грудня сніг очікується у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.

Синоптики прогнозують дрібний сніг на Новий рік у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Сумах, Івано-Франківську, Маріуполі, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Тернополі та Запоріжжі.

Що стосується температури повітря, то у східних та південних областях протягом дня вона варіюватиметься від -1°C на сході до -5°C на півдні; у центральних, західних та північних областях очікується від -15°C на заході до 2°C у центрі та на півночі. У Криму буде плюсова температура – близько 4-9°C у середньому.

Окрім цього, невеликі опади у вигляді снігу прогнозують у Сумській області.

За деякими даними, у Карпатах висота снігового покриву становитиме 40 сантиметрів, а температура повітря ввечері, 31 грудня, становитиме від -10 до -12°C.

Схожа погода очікується на 1 січня 2022 року. Також сніг може випасти у частині Київської області. Середня температура повітря вдень по Україні становитиме -1...-3°C, і лише в Карпатах синоптики обіцяють до -5°C.

Тим часом, народні синоптики стверджують, що останніми днями поточного року в Україні встановиться дуже нехарактерна для зими погода – буде теплішою, ніж зазвичай.

Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, наприкінці грудня очікуються коливання температури близько 0°C із нічними "мінусами" та денними "плюсами". Водночас, синоптик уточнив, що напередодні Нового року, 31 грудня, не варто очікувати великих холодів.

У центрі країни в новорічну ніч очікується помірний сніг із дощем та ожеледиця. Температура повітря складатиме від -11°C до 2°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -4°C.

На заході 31 грудня температура повітря становитиме від -15°C до 0°C протягом дня. Прогнозують помірний сніг. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні не менше -4°C.

На сході в новорічну ніч очікується помірний сніг. Температура повітря становитиме від -8°C до -1°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -6°C.

На півдні країни 31 грудня очікується дощ та плюсова температура від 0°C до 5°C протягом дня. 1 січня у окремих містах очікується невеликий сніг.

На півночі країни в новорічну ніч очікуються морози від -9°C до -1°C, а також сніг у Сумській області. 1 січня погода буде схожою, плюс сніг може йти також і в Чернігівській області.

У столиці України, Києві, напередодні Нового року очікуються помірні опади у вигляді снігу. Температура повітря складатиме від -9°C до -3°C. 1 січня також сніжитиме, стовпчики термометрів показуватимуть до -5°C.