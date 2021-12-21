Яку страховку на авто оформити власникам дорогих авто

Ринок страхування багатий різноманітними програмами. Однак, у кожної є свої переваги та недоліки, що позначається на можливостях полісу та якості послуг. Купивши дорогий автомобіль, природне бажання вберегти його від форс-мажорів, які часто трапляються на дорогах, повідомляє ТопЖир.

Яку страховку оформити на автомобіль

В Україні працюють два головні поліси страхування, які цікаві водіям — ОСАЦВ та КАСКО. Перший є обов'язковим для всіх власників наземних транспортних засобів та регламентований законодавством. Автоцивілка (ОСЦПВ) компенсує збитки потерпілим внаслідок ДТП у межах лімітів:

130 000 грн. за майном;

260000 грн на лікування.

Якщо ви стаєте винуватцем аварії, то покриває ремонт транспорту потерпілих та їх лікування (якщо у ДТП є жертви) ваша страхова компанія у зазначених фінансових рамках. Однак важливо розуміти, що дія договору не поширюється на особисту машину. Її ремонтувати доведеться зі своєї кишені. До ОСАЦВ рекомендується докуповувати додатковий поліс ДГО, який розширить межі основного договору до 1 млн. грн. ДГО працює тільки в тандемі з автоцивілкою, але при цьому не залежить від неї.

КАСКО – добровільний поліс, який оформляється саме на автомобіль та захищає інтереси його власника. Суть полягає в тому, що страховик зробить виплату за будь-якої дорожньої пригоди, незалежно, хто винен, а хто правий. КАСКО покриває: ремонт автомобіля після ДТП, пошкодження внаслідок протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, пожежі, падіння предметів на ТЗ та інше. Оскільки КАСКО охоплює широкий спектр ризиків, ціна на поліс набагато вища, ніж ОСАЦВ.

Висновок: у випадку з ОСАЦВ водіям не доводиться обирати наявність полісу безумовно. А якщо ні, то автовласника чекаємо штраф до 850 грн. Але автоцивілка не врятує драйвера, а лише допоможе позбавитися компенсації постраждалим. Хоча без ДГО є ймовірність, що частину коштів доведеться все ж таки відшкодовувати при значній ДТП, оскільки на сьогоднішній день ліміти ОСАЦВ не вистачає. Але в тандемі ОСАГО та КАСКО дає шанс отримати гарантований захист транспортного засобу за будь-яких обставин.

Електронне страхування - переваги та недоліки

З 2018 року українським водіям доступна страховка ОСАЦВ онлайн. Водій може купити поліс без звернення до офісу страхової компанії. З явних переваг виділимо такі:

Швидкість оформлення. Придбати автоцивілку можна всього за 5 хвилин. Все, що потрібно людині: смартфон і вихід у мережу. Після того, як договір буде сформовано, він надсилається на email клієнта у форматі PDF.

Зручність для зберігання. Е-договір не потребує друку. Він автоматично підтягується до програми “Дія”. Підтвердити наявність документа можна на екрані мобільного пристрою.

Знижена ціна. Онлайн - це означає без втручання страхового агента, комісія якого закладена у паперовий варіант полісу. Тобто електронний договір, як мінімум, дешевший на 10%. Якщо ж свідомо підходити до вибору полісу, заощадити вийде до 40%.

Безпека покупки. Цифровий договір не можна підробити, оскільки він фіксується на базі Моторно-транспортного бюро України. Фальсифікація паперового бланку ще трапляється.

На жаль, продаж КАСКО в електронному форматі ще не представлено. Оскільки на прайс страховки впливають безліч факторів, перевірку яких поки що не можна зробити віддалено. Але ринок поступово до цього підходить.

Що стосується підводного каміння при покупці поліса онлайн, то вони відсутні. Електронний поліс має таку саму юридичну силу, як і паперовий бланк. Відмінності лише у процедурі оформлення: за допомогою співробітника СК чи самостійно.