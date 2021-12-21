У НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією – FT

Союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання гарантій безпеки та їх формат, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Видання Financial Times пише, що союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.

Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти "області взаємної згоди і заспокоїти ситуацію".

Нагадаємо, Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки. Зазначимо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.