У НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією – FT
Союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання гарантій безпеки та їх формат, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Видання Financial Times пише, що союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.
Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти "області взаємної згоди і заспокоїти ситуацію".
Нагадаємо, Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки. Зазначимо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.