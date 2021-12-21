Президент США Джо Байден завів нового собаку, німецьку вівчарку на прізвисько Командор, повідомляє Ліга.net.

Байден опублікував фото і відео з цуценям, яке пустує на галявині біля Білого дому і всередині резиденції президента США.

"Ласкаво просимо до Білого дому, Командоре… Зустрічайте нового Байдена" , – підписав публікації він.

Прессекретар першої леді США Майкл ЛаРоса, повідомив CNN, що Байден отримав цуценя як подарунок на день народження від його брата Джеймса Байдена та невістки Сари Байден.

ЛаРоса зазначив, що у січні у Білому домі також оселиться кішка. Старий же пес Байденів Мейджор продовжить жити далеко від Білого дому після кількох агресивних інцидентів, зазначив прессекретар.