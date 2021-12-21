Печиво, яке стане чудовим подарунком на Новий рік

Смачне солодке печиво – ідеальний подарунок для рідних на новорічні свята. Особливо те, яке зроблене власними руками. У багатьох країнах – це вже справжня традиція. Витративши небагато часу та зусиль, ви зробите щасливими своїх близьких і таким чином покажите їм свою любов, повідомляє Обозреватель.

Ідеями приготування ефектних смаколиків, які можна подарувати близьким, поділилась відома українська кондитерка Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт печива, яке можна подарувати рідним на новорічні свята. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram.

Печиво із передбачуваннями

Інгредієнти:

білок – 120 г (4 шт.)⁣

цукрова пудра – 120 г (5 ст.л. з гіркою)⁣

борошно – 90 г (3,5 ст. л. з гіркою)⁣

вершкове масло – 80 г

цедра апельсина (або лимона)⁣

Спосіб приготування печива з передбачуваннями. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Тістечко безе "Ялинка"

Тістечко "Ялинка". Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

білок – 180 г

цукор – 180 г

цукрова пудра – 180 г

Спосіб приготування тістечка "Ялинка". Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Коковсове печиво

Кокосове печиво. Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

кокосова стружка – 200 г

білок – 60 г (2 шт.) ⁣

цукрова пудра – 130 г

яблучне пюре – ⁣110 г

Спосіб приготування кокосового печива. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

⁣Флорентійське печиво

Флорентійське печиво. Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

мед – 50 г (1 ст.л.) ⁣

цукор – 50 г (2 ст.л. з гіркою)⁣

вершки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)⁣

вершкове масло – (2 ст.л. без гірки)⁣

мигдальні слайси – 80 г (3 ст.л. з гіркою)⁣

в'ялена вишня – 30 г (2 ст.л. з гіркою)⁣

гарбузове насіння – 20 г (1 ст.л. з гіркою)⁣

шоколад – 50 г (чорного чи молочного)⁣

Спосіб приготування флорентійського печива. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Печиво "Улюблене" з шоколадом та горіхами

Печиво "Улюблене". Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

чорний шоколад – 150 г

тростинний цукор – 70 г (3 ст. л.) ⁣

вершкове масло – ⁣100 г

цукрова пудра – 80 г (3 ст. л. з гіркою) ⁣

яйця – 50 г (1 шт.)⁣

розпушувач – 5 г (1 ч. л. з гіркою)⁣

обсмажені горіхи (мигдаль, фундук, волоські)⁣ – 150 г

сіль – щіпка

борошно – 200 г (8 ст. л. з гіркою) ⁣