Печиво, яке стане чудовим подарунком на Новий рік
Смачне солодке печиво – ідеальний подарунок для рідних на новорічні свята. Особливо те, яке зроблене власними руками. У багатьох країнах – це вже справжня традиція. Витративши небагато часу та зусиль, ви зробите щасливими своїх близьких і таким чином покажите їм свою любов, повідомляє Обозреватель.
Ідеями приготування ефектних смаколиків, які можна подарувати близьким, поділилась відома українська кондитерка Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.
Печиво із передбачуваннями
Інгредієнти:
- білок – 120 г (4 шт.)
- цукрова пудра – 120 г (5 ст.л. з гіркою)
- борошно – 90 г (3,5 ст. л. з гіркою)
- вершкове масло – 80 г
- цедра апельсина (або лимона)
Тістечко безе "Ялинка"
Інгредієнти:
- білок – 180 г
- цукор – 180 г
- цукрова пудра – 180 г
Коковсове печиво
Інгредієнти:
- кокосова стружка – 200 г
- білок – 60 г (2 шт.)
- цукрова пудра – 130 г
- яблучне пюре – 110 г
Флорентійське печиво
Інгредієнти:
- мед – 50 г (1 ст.л.)
- цукор – 50 г (2 ст.л. з гіркою)
- вершки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)
- вершкове масло – (2 ст.л. без гірки)
- мигдальні слайси – 80 г (3 ст.л. з гіркою)
- в'ялена вишня – 30 г (2 ст.л. з гіркою)
- гарбузове насіння – 20 г (1 ст.л. з гіркою)
- шоколад – 50 г (чорного чи молочного)
Печиво "Улюблене" з шоколадом та горіхами
Інгредієнти:
- чорний шоколад – 150 г
- тростинний цукор – 70 г (3 ст. л.)
- вершкове масло – 100 г
- цукрова пудра – 80 г (3 ст. л. з гіркою)
- яйця – 50 г (1 шт.)
- розпушувач – 5 г (1 ч. л. з гіркою)
- обсмажені горіхи (мигдаль, фундук, волоські) – 150 г
- сіль – щіпка
- борошно – 200 г (8 ст. л. з гіркою)