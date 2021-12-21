Печиво, яке стане чудовим подарунком на Новий рік

Смачне солодке печиво – ідеальний подарунок для рідних на новорічні свята. Особливо те, яке зроблене власними руками. У багатьох країнах – це вже справжня традиція. Витративши небагато часу та зусиль, ви зробите щасливими своїх близьких і таким чином покажите їм свою любов, повідомляє Обозреватель.

Ідеями приготування ефектних смаколиків, які можна подарувати близьким, поділилась відома українська кондитерка Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт печива, яке можна подарувати рідним на новорічні свята
Рецепт печива, яке можна подарувати рідним на новорічні свята. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram.

Печиво із передбачуваннями

Інгредієнти:

  • білок – 120 г (4 шт.)⁣
  • цукрова пудра – 120 г (5 ст.л. з гіркою)⁣
  • борошно – 90 г (3,5 ст. л. з гіркою)⁣
  • вершкове масло – 80 г
  • цедра апельсина (або лимона)⁣
Спосіб приготування печива з передбачуваннями
Спосіб приготування печива з передбачуваннями. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Тістечко безе "Ялинка"

Тістечко "Ялинка"
Тістечко "Ялинка". Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

  • білок – 180 г
  • цукор – 180 г
  • цукрова пудра – 180 г
Спосіб приготування тістечка "Ялинка"
Спосіб приготування тістечка "Ялинка". Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Коковсове печиво

Кокосове печиво
Кокосове печиво. Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

  • кокосова стружка – 200 г
  • білок – 60 г (2 шт.) ⁣
  • цукрова пудра – 130 г
  • яблучне пюре – ⁣110 г
Спосіб приготування кокосового печива
Спосіб приготування кокосового печива. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Флорентійське печиво

Флорентійське печиво
Флорентійське печиво. Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

  • мед – 50 г (1 ст.л.) ⁣
  • цукор – 50 г (2 ст.л. з гіркою)⁣
  • вершки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)⁣
  • вершкове масло – (2 ст.л. без гірки)⁣
  • мигдальні слайси – 80 г (3 ст.л. з гіркою)⁣
  • в'ялена вишня – 30 г (2 ст.л. з гіркою)⁣
  • гарбузове насіння – 20 г (1 ст.л. з гіркою)⁣
  • шоколад – 50 г (чорного чи молочного)⁣
Спосіб приготування флорентійського печива
Спосіб приготування флорентійського печива. Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

Печиво "Улюблене" з шоколадом та горіхами

Печиво "Улюблене"
Печиво "Улюблене". Джерело: Фото з соціальних мереж Лізи Глінської

Інгредієнти:

  • чорний шоколад – 150 г
  • тростинний цукор – 70 г (3 ст. л.) ⁣
  • вершкове масло – ⁣100 г
  • цукрова пудра – 80 г (3 ст. л. з гіркою) ⁣
  • яйця – 50 г (1 шт.)⁣
  • розпушувач – 5 г (1 ч. л. з гіркою)⁣
  • обсмажені горіхи (мигдаль, фундук, волоські)⁣ – 150 г
  • сіль – щіпка
  • борошно – 200 г (8 ст. л. з гіркою) ⁣
Спосіб приготування печива "Улюблене"
Спосіб приготування печива "Улюблене". Джерело: Скріншот поста Лізи Глінської в Instagram

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