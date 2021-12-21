Єва Лонгорія казково прикрасила будинок до різдвяних свят

Американська акторка Єва Лонгорія приєдналася до числа тих, хто прикрасив будинок до різдвяних свят. Вона найняла декораторку, яка допомогла створити вдома казкову атмосферу, повідомляє 24 Канал.

Закордонні та українські зірки все частіше показують святкові декорації, які з'являються в їхніх будинках. Не стала винятком Єва Лонгорія. Цього року вона вирішила довірити цю справу професіоналам.

Акторка показала, як відбувався процес підготовки. Спершу вона показала декораторці прикраси, які має вдома, однак та зазначила, що вони не знадобляться. Вже ввечері будинок зірки сяяв величезною кількістю ялинкових вогнів.