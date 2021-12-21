РФ планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва - звіт MI6

За інформацією британського видання Daily Star, секретна служба МІ6 подала на розгляд Кабінету міністрів Великобританії інформацію про можливий напад Росії на Україну напередодні католицького Різдва, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з повідомленням розвідки Сполученого королівства, Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.

Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.

Звертає на себе увагу той факт, що місяць тому, 18 листопада цього року спікер української делегації у тристоронній контактній групі з Донбасу Олексій Арестович, в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, зробив прогноз, який не відрізняється від нинішньої доповіді МІ6. Арестович заявив, що не варто вірити у те, що Росія нападе після Нового року.

"Росіяни нас свідомо дезінформують, пересуваючи терміни готовності на два-чотири місяці, а насправді вони готують напад на католицьке Різдво, 25 грудня. Я думаю, що реальні терміни — це католицьке Різдво, коли Захід буде на канікулах, а зібратися і приймати рішення буде дуже складно.