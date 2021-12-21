США пояснили оновлені рекомендації не відвідувати Україну

Сполучені Штати Америки не змінювали оцінки рівня загрози для своїх громадян, які збираються відвідати Україну, а лише додали у своїх рекомендаціях нову інформацію про війська РФ поблизу українського кордону. Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, коментуючи напередодні опубліковану інформацію посольства США, повідомляє Дзеркало тижня.

"Рекомендація з подорожей в Україну залишається на четвертому рівні "Не подорожувати" через COVID-19. Держдепартамент тільки оновив рекомендацію, включивши інформацію про нарощування російських військ на кордоні з Україною для надання додаткової інформації. Але, як і раніше, йдеться про четвертий рівень"", - сказала Псакі під час пресконференції у Білому домі.

Вона додала, що Держдепартамент просто вирішив ширше поінформувати своїх громадян, адже багато американців вирішують подорожувати в Україну саме в цю пору року.

"Це була лише спроба надати цю інформацію безпосередньо", - запевнила Псакі.

Четвертий рівень небезпеки означає, що влада США радить співгромадянам не подорожувати до тієї чи іншої країни. Україна довгий час перебуває у "червоному" рекомендаційному списку рекомендацій Держдепартаменту через високий рівень епідеміологічних загроз.