В Україні перший заражений штамом "Омікрон" вже одужав

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі у цієї людини вже негативний ПЛР-тест. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Він розповів, який зараз стан першого зараженого "Омікроном".

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест" , - повідомив він.

Нагадаємо, глава Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявила, що використовувані на сьогодні вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму "Омікрон".

Додамо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон" 18 грудня.