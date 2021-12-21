Підозра у держзраді: Тимошенко дала поради Порошенку

Експрем'єрка та лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко дала поради експрезиденту Петру Порошенку, якому днями підписали підозру у державній зраді через постачання вугілля з ОРДЛО.

Про це Тимошенко заявила в ефірі телеканалу "Україна 24"

Вона нагадала, що пройшла "через усі ці політичні репресії, причому найгіршого рівня".

"Якщо він вірить у свою правоту, і якщо в душі та серці у нього все спокійно, щодо цих подій, йому категорично не можна виїжджати з країни. Нікуди не треба бігти, їхати. Якщо всередині ти відчуваєш, що маєш рацію – треба залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правомірні та неправомірні суди, і доводити, що ти не порушував закон і твоя позиція чесна" , – заявила Тимошенко.

Другу раду політик дала щодо судів в Україні. На думку Тимошенко, Порошенку потрібно пройти всі судові інстанції, включаючи ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини), для відстоювання своєї позиції.